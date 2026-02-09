Çiğli’de yaşayan, iki çocuk babası 56 yaşındaki Nedim Gökbulak, yaşadığı şiddetli kalp ağrısı üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan anjiyoda iki kalp damarının yüzde 88 ile 95 oranında tıkalı olduğu belirlendi. Doktorların baypas ameliyatı önermesi üzerine Gökbulak, açık koroner baypas ameliyatından duyduğu endişe nedeniyle alternatif yöntem arayışına girdi.

Kapalı baypas için uygun bulundu

Bir yakınının yönlendirmesiyle İzmir Şehir Hastanesine başvuran Gökbulak, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde yapılan değerlendirmelerin ardından kapalı baypas ameliyatı için uygun bulundu. 16 Ekim 2023’te hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesinde ilk kez uygulanan kapalı baypas ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

“Bir gün sonra ayağa kalktım”

Ameliyat sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Gökbulak, açık baypas ameliyatı geçiren yakınlarının yaşadığı zorlukların kendisini korkuttuğunu belirtti. Şeker hastalığı bulunduğu için iyileşme sürecinin uzamasından endişe ettiğini ifade eden Gökbulak, kapalı yöntemin kendisi için büyük avantaj sağladığını söyledi. Ameliyattan sonra ciddi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Gökbulak, bir gün sonra ayağa kalktığını ve rahat yürüyebildiğini dile getirdi.

“İyileşme süreci daha kısa”

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten yapılan değerlendirmede, kapalı baypas ameliyatlarının son yıllarda dünyada daha fazla tercih edildiği vurgulandı. Kaburgalar arasından yaklaşık 7–8 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatlarda kemik iyileşme süresinin beklenmediği, bu nedenle hastaların daha erken mobilize olabildiği kaydedildi. Kapalı yöntemin, yoğun bakım süresini kısalttığı, taburculuğu hızlandırdığı ve hastaların günlük hareketlerini daha rahat yapmasını sağladığı belirtildi.

Her hasta için uygun değil

Uzmanlar, kapalı baypas yönteminin her hasta için uygun olmadığını vurguladı. Aort damarında veya büyük dallarında kireçlenme bulunmayan, aort damarı sağda olmayan ve daha önce göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmayan hastalarda bu yöntemin tercih edildiği ifade edildi.

İzmir’de ileri cerrahi altyapı

Ameliyat ekibinde yer alan uzmanlar, kapalı baypas ameliyatının birçok hastanede uygulanmadığını, İzmir Şehir Hastanesinin altyapısı ve ekip tecrübesi sayesinde bu tür ileri cerrahi girişimlerin gerçekleştirilebildiğini kaydetti.