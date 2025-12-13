Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından İsmet İnönü’yü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen özel bir konserle andı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Aralık programında tarih ve müzik buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat merkezlerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, aralık ayı programı kapsamında 2025’e sayılı günler kala özel etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyük Salon’da gerçekleştirilen İsmet İnönü Anma Konseri, hem tarih hem de klasik müzik tutkunlarını bir araya getirdi.

Mozart eserleriyle unutulmaz bir gece

Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Batı Klasik Müziği’nin önde gelen bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini seslendirdi.

Programda Don Giovanni Uvertürü, 21 No’lu Piyano Konçertosu ve 39 No’lu Senfoni yer aldı. Piyano konçertosunda Gülsin Onay’ın yorumları, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Şef Ün: “Burada olmak çok değerli”

Konser öncesinde konuşan Şef Tolga Atalay Ün, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne almanın her zaman büyük bir keyif olduğunu vurguladı.

Ün, Türkiye’nin en nitelikli salonlarından birinde, Gülsin Onay gibi uluslararası başarılarıyla tanınan bir solistle çalışmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, İsmet İnönü’yü böyle özel bir konserle anmanın ayrıca anlam taşıdığını ifade etti.

Gülsin Onay: “İsmet İnönü müziğe büyük değer verirdi”

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ise İsmet İnönü’yü anma konserinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnönü’nün sanata ve özellikle müziğe verdiği öneme dikkat çeken Onay, İsmet İnönü’nün viyolonsel çaldığını, eşi Mevhibe İnönü ile birlikte konserleri yakından takip ettiğini hatırlattı.

Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın tarihi salonunda İnönü’nün oturduğu koltuğun uzun süre korunmuş olmasının da bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

İzmir’de kültür sanat takvimi hız kesmiyor

İsmet İnönü Anma Konseri, İzmir’in kültür sanat yaşamında özel bir yere sahip olan AASSM’de, tarihsel hafızayı müzikle buluşturan etkinlikler arasında yerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıl boyunca sürdürdüğü konser ve etkinliklerin, yeni yılda da devam etmesi bekleniyor.