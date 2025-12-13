Son Mühür / İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa genelinde mülkiyeti vakıflara ait 195 taşınmazı kiraya vermek üzere büyük bir ihaleye çıkıyor. Resmi ilan kapsamında; dükkan, mesken, büro, villa, arsa, tarla, zeytinlik, fıstıklık, açık depo, oto park alanı, oto yıkama yeri, kafe/restoran, tuvalet ve cami müştemilatları gibi çok sayıda farklı nitelikte taşınmaz vitrine çıktı. 25 Aralık 2025 Perşembe ve 26 Aralık 2025 Cuma günleri boyunca İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen saatlerde ihaleler, ilan tablosunda her taşınmaz için ayrı ayrı belirtilen tarih ve saatlerde yapılacak.

İzmir’in birçok ilçesi listede!

Kiralamaya çıkarılan taşınmazlar; Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ile Manisa’nın Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde yer alıyor. İhale listesinde özellikle zeytinlik, tarla ve fıstıklık gibi tarımsal nitelikli taşınmazlar dikkat çekerken; İzmir’in merkezi noktalarında yüksek muhammen bedelli dükkan, büro ve meskenler de yer alıyor. Çeşme, Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Konak gibi bölgelerdeki dükkanların aylık muhammen 120 bin liraya kadar çıkıyor.

Her taşınmaz için aylık muhammen kira bedeli belirlenirken, ihaleye katılacaklardan bu bedel üzerinden hesaplanan yüzde 23 oranında geçici teminat talep ediliyor. Bazı taşınmazlar ise ilanda “özel şartlı” olarak yer alıyor.