Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, ilçenin tarihsel dokusunu ve kültürel mirasını görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği Levantenler Rotası ile ziyaretçilerini geçmişe uzanan özel bir yolculuğa çıkarıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören rota, Buca’nın çok kültürlü geçmişini yerinde keşfetme imkanı sunuyor.

Levanten izleri 18 durakta anlatılıyor

Kentsel aidiyet çalışmaları kapsamında oluşturulan Buca Levantenler Rotası, ilçede Levanten toplumunun bıraktığı mimari ve kültürel izleri ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.

Toplam 18 duraktan oluşan rota, yaklaşık 2 saatlik yaya güzergâhı ile Buca’nın tarihi sokaklarını adım adım gezme fırsatı sağlıyor.

Köşkler, kiliseler ve eski Rum sokaklarını kapsayan rota, katılımcıları geçmişin izleriyle buluştururken, Buca’nın tarihsel zenginliğini de gözler önüne seriyor.

Rehberli ve dijital tur seçenekleri sunuluyor

Levantenler Rotası, rehberler eşliğinde 10 kişilik gruplar halinde gezilebiliyor. Bunun yanı sıra, katılımcılar “Buca Levantenler Rotası Haritası” üzerinde yer alan QR kod aracılığıyla dijital rehberlik hizmetinden de yararlanabiliyor. Böylece rota, hem rehberli hem de bireysel ziyaretlere uygun bir yapıya sahip oluyor.

Başkan Duman: “Buca’yı tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Levantenler Rotası’nın temel amacının ilçenin tarihsel değerlerini daha görünür kılmak olduğunu vurguladı. Başkan Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Buca’mız, kalbinde harika tarihi mekanlar bulunduran eşsiz bir ilçe. Tüm bu güzellikleri önce Bucalılara, sonra İzmirlilere, ardından tüm Türkiye’ye tanıtmak için güzel bir kültür rotası oluşturduk.

İlçemizin tanıtımı açısından büyük zenginlik taşıyan bu alanın daha çok kişi tarafından bilinmesini ve görülmesini istiyoruz.”

Başvurular internet ve telefon üzerinden yapılıyor

Tarihi rotayı keşfetmek isteyen vatandaşlar, "bucabel" web adresinde yer alan Buca Levantenler Rotası ekranı üzerinden başvuru formunu doldurabiliyor. Ayrıca 439 10 10 numaralı telefonun 3135 – 3136 dahili hatları üzerinden de başvuru yapılabiliyor.