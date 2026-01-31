Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan afet risklerine karşı müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla itfaiye teşkilatına yeni personel alımı yapacak. Toplam 100 itfaiye eri kadrosu için başvurular mart ayında başlayacak. İşte detaylar:

100 yeni itfaiye eri kadrosu açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, artan doğal afet ve acil durumlara etkin müdahale edebilmek için kadrosunu genişletiyor. Belediye, İzmir İtfaiyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 14’ü kadın olmak üzere toplam 100 itfaiye eri alacak. Alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılacak ve arama kurtarma, yangınla mücadele, su baskını müdahaleleri ile teknik kurtarma alanlarında sahadaki kapasite artırılacak.

Mezuniyet ve sürücü belgesi şartları

İtfaiye eri alımı, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından gerçekleştirilecek:

Lisans Mezunları (50 kişi): Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Rekreasyon bölümlerinden mezun adaylar başvurabilecek. En az B sınıfı sürücü belgesi zorunlu.

Ön Lisans Mezunları (40 kişi): İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar değerlendirilecek.

Ortaöğretim Mezunları (10 kişi): İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan adaylar başvurabilecek.

Tüm adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru ve sınav takvimi

Başvurular, 23–27 Mart 2026 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Sınav süreci, sözlü ve uygulamalı sınavları kapsayacak şekilde 4–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Buca Toros Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar, haklarını kaybedecek.

Sözlü sınav kapsamında adaylar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorumlu olacak.

Hedef: Afetlere hızlı ve etkin müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kadrosunu güçlendirerek afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu adım, “dirençli kent” vizyonu doğrultusunda kamu hizmetlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlıyor.