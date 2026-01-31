Son Mühür / İzmir’de makine ve sanayi ekipmanları alanında faaliyet gösteren Öz Grup Makine Anonim Şirketi ile aynı tüzel kişinin iştiraki olan H Z Industrial Teknik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi. İnşaat makineleri, iş makineleri ve vinç ekipmanları ile sanayi ürünleri üretimi yapan firmaların mali zorluklar nedeniyle 2025 yılı içinde yürüttüğü konkordato koruma süreci iflasla sonuçlandı.

İş makineleri ve ekipman yapıyorlardı

Öz Grup Makine A.Ş., kuruluşundan itibaren inşaat makineleri, iş makineleri ve sanayi vinç ekipmanları alanında üretim yapan yerli sermayeli bir üretici olarak tanınıyordu. Şirketin ürün ve hizmet yelpazesi arasında inşaat makineleri, iş makineleri ve parçaları, sanayi vinç ekipmanları ile vinç ekipmanları yer alıyordu.

H Z Industrial sanayi parçaları üretiyordu

Sanayi sektörünün önemli parçalarının üretim ve tedarik işlemlerinde bulunan firma, uzun yıllardır aktif olarak gerek ulusal gerekse de uluslararası pozisyonlarda hizmet sunuyordu.

Konkordato sürecinden iflasa

Şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2025 yılı başlarında konkordato talebinde bulundu. Şubat 2025 tarihinde verilen arada konkordato geçici mühleti kararıyla birlikte firma iflas erteleme talebinde bulunmuştu.

Haziran 2025’te mahkeme, şirketler için verilen konkordato mühletini kesin mühlet olarak belirledi ve firmaların mali yapısının iyileştirilmesi için süre verdi. Ancak ilerleyen süreçte finansal dengelerin sağlanamaması ve alacaklı taleplerinin karşılanamaması üzerine yürütülen konkordato işlemleri iflas kararıyla sonuçlandı. İflas kararı, mahkemenin 28 Ocak 2026 tarihli kararıyla resmen ilan edildi.

Mahkeme kararıyla birlikte firma hakkındaki tasfiyenin adi usulde yapılmasına karar verildi. Ayrıca alacaklılar ile borçlulara çeşitli bildirim ve alacak taleplerini bildirme süreleri verildi; belirlenen sürede bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde cezai sorumlulukların doğacağının altı çizildi. Mahkemenin ilanına göre ilk alacaklılar toplantısı ise 12 Mart 2026 tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü’nde yapılacak.