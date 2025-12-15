Son Mühür- İZSU'nun 2026 yılı için 45 milyar TL'lik bütçesi onaylandığında AK Parti grubu yeni yılda suya yüzde 44'lük zam yapılmasının planlandığına işaret etmişti.

Aralarında İzmir'in de bulunduğu CHP'li büyükşehirlerin suya yaptıkları zam oranları Meclis'te Enerji Bakanlığı'nın bütçesine yönelik görüşmelere de damga vurdu.

CHP adına söz alan Grup Başkanvekili Murat Emir, İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin suya zam yapma nedenlerinin elektrik fiyatlarındaki artış olduğunu öne sürdü.



Bakan Bayraktar rakamlarla yanıtladı...



CHP'li Emir'in iddiasına yanıt Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

''Belediyelerde en temel günlük hizmetleri sunmakta acziyet içerisinde olan, çöpünü toplamayı beceremeyen, toplu taşımayı vatandaşlarımız için adeta kabusa çeviren, trafik sorununun çözümüne yönelik hiçbir fikri olmayan ve en temel evrensel hizmet olan suyu adeta bir zam aracı olarak gören, zam üstüne zam yapan'' sözleriyle CHP'li belediyeleri hedef alan Bayraktar,

''Belediyelerin kullandığı elektriğe son iki yılda sadece yüzde 43 artış gelmişken, suya Ankara'da yüzde 320, İzmir'de yüzde 353, İstanbul'da yüzde 359 zam yapıp, buna rağmen vatandaşlarımızı günlerce su kesintileriyle karşı karşıya bırakan bu anlayışın söylediği sözün bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.'' vurgusunda bulundu.



Siyaset kumaşı iyi çıktı...



Bakan Alparslan Bayraktar'ın Meclis'teki performansı iktidara yakın medyanın da ilgisini çekti.

''Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Siyaset kumaşı da iyi çıktı'' diyen Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet,

''İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları iyi ki o görüşmeler sırasında Meclis'te yokuz demişlerdir'' mesajı verdi.