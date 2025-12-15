Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde yasaklı madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişi ve suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Son bir haftayı kapsayan süreçte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Milyonlarca sentetik ecza ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen sentetik ecza miktarının İzmir’de bugüne kadar tespit edilen en yüksek rakamlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Rekor miktar Buca’da yakalandı

Toplam yasaklı madde miktarının 3 milyon 46 bin adedinin, Buca ilçesinde düzenlenen tek bir operasyonda ele geçirildiği bildirildi.

Silah ve yasaklı madde üretim malzemeleri bulundu

Operasyonlarda yasaklı maddelerin yanı sıra yasaklı madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler de ele geçirildi. Aramalarda 9 hassas terazi, 9 tüfek, 4 tabanca ve 366 fişek bulundu.

46 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.