İzmir'in Bayındır ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan 42 yaşındaki sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, başta ailesi ve Ödemiş halkı olmak üzere tüm motor sporları camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çapacı'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Aynı zamanda Ödemiş ilçesinde esnaflık yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Çapacı'nın cenazesi, memleketi Ödemiş'te toprağa verildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve çeşitli motosiklet kulüpleri, şampiyon sporcunun vefatı üzerine taziye mesajları yayımladı.

Özgür Çapacı Kimdir?

1983 yılında dünyaya gelen Özgür Çapacı, yaşamını İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürdürüyordu. Geçimini esnaflık yaparak sağlayan Çapacı, uzun yıllardır motosiklet sporlarına olan tutkusuyla biliniyordu. Profesyonel yarış kariyerine adım attıktan sonra pist yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekti ve milli sporcu unvanını kazandı.

Çapacı, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bitci Pist Şampiyonası gibi ulusal organizasyonlarda önemli başarılara imza attı. Özellikle yüksek hız ve teknik beceri gerektiren 1000cc (A) sınıfında yarışan sporcu, bu kategoride birincilikler ve çeşitli dereceler elde etti. Ulusal başarılarının yanı sıra Türkiye'yi Balkan ve Avrupa pist şampiyonaları gibi uluslararası arenada da temsil eden isimler arasında yer aldı.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, İzmir'in Bayındır ilçesi sınırlarında meydana geldi. Tecrübeli bir sürücü olmasına rağmen trafikte yaşanan talihsiz kaza sonucu ağır yaralanan Özgür Çapacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. 42 yaşındaki sporcunun ani vefatı, trafik güvenliği ve motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaştığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.