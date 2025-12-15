Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, Kemeraltı ve Alsancak bölgelerinde hayata geçirilecek yeni çalışma ve uygulamaları, katılımcı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda ilgili paydaşlarla değerlendirdi. Belediye bürokratları, Kemeraltı esnafı ile Alsancak’taki apartman yöneticileri ve görevlileriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımcı belediyecilik yaklaşımıyla yürütülen Komşu Buluşmaları’na ek olarak düzenlenen toplantılarda, kent yaşamının önemli paydaşlarıyla bir araya gelindi. Bölgesel bazda çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmelerde, belediyenin hizmet, proje ve tasarımları paylaşıldı. Bölgeyi ve Konaklıları yakından ilgilendiren konular doğrudan muhataplarıyla görüşülerek talep, görüş ve öneriler kayıt altına alındı.

Kemeraltı sokaklarında öncelik yayalara

Katılımcı yerel yönetim anlayışı kapsamında, Konak Belediyesi bürokratları kentsel ve arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan Kemeraltı Çarşısı’nda, yeme içme sektörünün yoğunlaştığı 854. ve 855. sokaklarda faaliyet gösteren esnafla toplantı yaptı. Toplantıda, söz konusu sokaklarda yürütülecek sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılacak uygulamalarda kültürel mirasın korunması esas alınırken, çarşının yaşam kalitesini artırmaya yönelik tente düzenlemeleri, tabela kullanımı, işgaliye sınırları ve cephe tasarımlarına ilişkin planlamalar esnafla paylaşıldı. Sunumun ardından esnafın görüş ve önerileri değerlendirildi.

Alsancak’ta temizlik hizmetlerinde yeni dönem

Benzer bir ortak akıl çalışması, Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde görev yapan apartman yöneticileri ve apartman görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Konak Belediyesi’nin söz konusu mahallelerde yürüttüğü temizlik hizmetleri kapsamında uygulanacak yeni program anlatıldı.

Toplantıda yapılan sunumla, temizlik hizmetlerinde hayata geçirilecek yeni uygulamalar ve çalışma düzeni katılımcılarla paylaşıldı.