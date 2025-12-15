Son Mühür/ Merve Turan - 1958 yılında İzmir’de kurulan ve 67 yıllık köklü geçmişiyle sektörün önemli meslek örgütleri arasında yer alan İzmir Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, olağan genel kurul sürecine girerken yeni bir dönemin eşiğine geldi. Odanın 30 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ali Üstün’ün, son yıllarda görevi genç kuşaklara devretme yönündeki iradesini açıkça dile getirmesiyle birlikte değişim süreci hız kazandı.

Bu sürecin doğal sonucu olarak başkanvekilliği görevini yürüten Çetin Akbıyık, 21 Ocak 2025 tarihinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılacak olağan genel kurul öncesinde başkan adaylığını resmen açıkladı.

Kritik eşik vurgusu

Olağan genel kurulun oda açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirten Akbıyık, elektronik sektöründe faaliyet gösteren esnafın yaşadığı ekonomik ve yapısal sorunlara dikkat çekti. Artan parça maliyetleri, tahsilat problemleri, yetki ve belge karmaşası ile e-ticaret yüklerinin esnafı zorladığını ifade eden Akbıyık, artık sorunları konuşmak değil, çözüm üretmek gerektiğini vurguladı.

Esnafın çağrısıyla adaylık

Başkanvekilliği sürecinde sahada esnafla kurulan güçlü ve samimi ilişkilerin adaylık kararının temelini oluşturduğunu belirten Akbıyık, bu sürecin kişisel bir tercihten ziyade üyelerin açık talebiyle şekillendiğini kaydetti. Akbıyık, yönetim sorumluluğunu üstlenme kararının esnafın güveni ve çağrısı doğrultusunda alındığını ifade etti.

Adaylık açıklamasında, oda yönetiminde sürekli iletişim, şeffaflık ve sahaya dayalı bir anlayış benimseneceğini vurgulayan Akbıyık, farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm üyelerin sorunlarını bilen ve çözüm üretebilecek bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Avutan değil çözen anlayış

Yeni dönemde yalnızca aidat toplayan ve belge veren bir oda anlayışının geride kalacağını belirten Akbıyık, İzmir Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı esnafın yükünü hafifleten, kazancını büyüten ve somut sonuç üreten bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Değişimin, esnafın işine, kazancına ve geleceğe duyduğu güvene doğrudan yansıyacağını dile getirdi.

Önceki yönetime teşekkür

Açıklamasının sonunda uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren Ali Üstün’e teşekkür eden Akbıyık, meslek için verilen emeğin önemli olduğunu belirtti. Akbıyık, Üstün’ün ailesiyle ve sevdikleriyle daha fazla vakit geçireceği yeni bir döneme adım atmasının doğal ve değerli olduğunu ifade etti.