Son Mühür/ Seçil Ünlü- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin dört bir yanında devam eden yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Karacaoğlan Mahallesi’nde gece saatlerinde saha incelemesinde bulundu.

Bornova’nın hızla gelişen ve yüksek katlı yapılaşmanın arttığı mahallede yapılan ziyaret sırasında Başkan Eşki, vatandaşlar ve site yöneticileriyle bir araya geldi.

Vatandaşın talebi yerinde dinlendi

Mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Eşki, iletilen sorunları ve talepleri not aldı. Yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarıyla ilgili görüşlerin doğrudan sahada alınmasının önemine dikkat çekildi.

Cadde cadde, sokak sokak değerlendirme

Başkan Eşki, ekipleriyle birlikte cadde cadde, sokak sokak gezerek yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Aynı zamanda önümüzdeki süreçte yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İncelemelere Bornova Belediyesi’nin ilgili bürokratları da eşlik etti.

“Hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz”

Saha ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı: “Bornova’nın her mahallesinde olduğu gibi Karacaoğlan’da da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

Yol, altyapı ve çevre düzenlemeleri sadece teknik işler değil; insanların günlük hayatına doğrudan dokunan hizmetlerdir.

Bu nedenle sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızdan birebir dinlemek bizim için çok değerli. Hızlı, planlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.”