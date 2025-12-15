Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de faaliyetlerini sürdüren TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, meslekte 25., 40., 50. ve 60. yılını dolduran 176 üyesi için plaket töreni düzenledi. İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, mesleğe uzun yıllar emek veren üyelere plaketleri takdim edildi.

Emek ve örgütlü mücadele vurgusu

12 Aralık 2025 Cuma günü İzmir’de yapılan törende konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, İzmir Şubesi’nin geçmişten bugüne meslek örgütlülüğünde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Karadeniz, Oda’nın bugünlere üyelerin emeği ve katkılarıyla ulaştığını ifade ederek, örgütlü mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Törende söz alan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ise Oda’nın ülke genelinde ve İzmir özelinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yener, mühendislerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlara dikkat çekerek, plaket alan tüm üyeleri tebrik etti.

Yerel yöneticiler törende yer aldı

İzmir’de düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik ve Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Pamuk katıldı.

Geleneksel oda yemeği gerçekleştirildi

Plaket töreninin ardından İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Oda Yemeği, üyelerin yoğun katılımıyla samimi bir ortamda yapıldı. Yemeğin açılışında Ziya Haktan Karadeniz ve Yunus Yener kısa birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti.