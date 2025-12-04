İzmir Ile Macaristan Arasında Kardeş Kent Adımı

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos’u İzmir Sanat Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ile Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de katıldı.

Keller’den İzmir’e övgü

Başkonsolos Keller, Türkiye’nin Macaristan’da sevilen bir ülke olduğunu belirterek, İzmir ile ilişkileri geliştirmek ve kardeş kent sürecini başlatmak istediklerini ifade etti. Ziyarette, Macar turistlerin İzmir’e olan ilgisine de dikkat çekildi.

Tugay: Macaristan ile iş birliğini önemseyiz

Başkan Tugay, Macaristan ile kardeş kent ilişkisi kurulmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti. İzmir’in gastronomisi, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla öne çıktığını ifade eden Tugay, “Macarları dost biliriz ve daha yakın ilişkiler kurmak isteriz. İzmir, farklı ülkelerden insanların birlikte yaşadığı, hoşgörü kültürüyle öne çıkan bir kenttir. Uluslararası ilişkiler ve kültürel anlamda zengin bir yapıya sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

Kardeş kent süreci masaya yatırıldı

Görüşmede, İzmir ile Macaristan arasında kültürel, turistik ve kurumsal iş birliklerini güçlendirecek adımlar ele alındı. Kardeş kent ilişkisi kurulmasına yönelik temasların sürdürülmesi konusunda görüş birliği sağlandı.