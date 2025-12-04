İzmir Akdeniz Akademisi’nde Dil Eğitiminde Başarı Tablosu

Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İzmir Akdeniz Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Dilleri Merkezi’nin, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğiyle yürüttüğü yabancı dil programlarının sertifika töreni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Törende konuşan TÖMER İzmir Şube Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem Onar, merkezin bilimsel altyapısını ve dil eğitiminde ulaşılan başarıyı vurguladı. Ardından kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkan Mehmet Atilla Baysak, belediyenin eğitim ve kültür alanındaki çalışmalara verdiği öneme dikkat çekerek Akdeniz Dilleri Merkezi’nin kente kattığı değeri ifade etti.

Beş farklı dilde konuşma

Programın en ilgi çekici bölümünde, beş farklı branştan toplam altı kursiyer; İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve Arapça dillerinde kısa konuşmalar yaptı. Kursiyerler, eğitim süreçlerinden örnekler paylaşarak dil öğrenmenin kendilerine kazandırdığı özgüveni ve yeni açılan fırsatları anlattı.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkan Vekili Mehmet Atilla Baysak, İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü Zeynep Özen Barkod ve TÖMER İzmir Şube Koordinatörü Özlem Onar tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Tören, fuaye alanında düzenlenen kokteyl ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Bin 65 kursiyer sertifika aldı

Akdeniz Dilleri Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşam boyu öğrenme, çok dillilik ve kültürlerarası etkileşimi güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Merkez, 2020 yılından bu yana yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenen İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve Arapça kurslarıyla toplam 6 bin 190 kursiyere ulaştı. Programları başarıyla tamamlayan bin 65 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.