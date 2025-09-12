Son Mühür/Gamze Eskiköy- Türkiye, yıllık 72 milyar dolarlık tarımsal gayri safi milli hasıla ve 36 milyar doları aşan tarım ürünleri ihracatıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alırken, Avrupa’da tarımsal hasılada birinci sırada bulunuyor. Bu başarıyı geliştirmek ve gelecek yıllara dair stratejileri değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde Ege İhracatçı Birlikleri’nde panel düzenlendi.

Etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, TİM Tarım Kurulu Başkanı ve Türk Tarımsal Diplomasi Grubu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi Bitkiler Şube Şefi Doç. Dr. Ünal Karık, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu ve EÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Tekin katıldı.

İhracat merkezimiz İzmir!

Panelde konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarımsal üretimde suyun önemini şu sözlerle anlattı:

“Neyin nerede, ne kadar üretileceği zamanını çoktan geçtik. Artık suya göre tarımı oluşturmak gerekiyor. Yeni açıkladığımız model, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Sayın Bakan, ‘Artık tarımı suya göre yapacağız, onu da şekillendirmemiz gerekiyor’ demişti.

Bugün burada tarım ve gıda sektörlerinin; yaş meyve-sebzeden zeytine, zeytinyağından ise artık rüzgarı arkasına almış olan tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatına kadar ülkemizden dünyaya açıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Tohumu doğru kullanmalıyız. İhracat merkezimiz İzmir. Bu kadar önemli gördüğümüz ürünlerde başarılı olan işletmelerimize, tesislerimize ve yurt dışına ihracat yapan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanımızın sürekli bahsettiği gibi, suya göre tarım planlaması yapılmalı ve hangi ürünün ne kadar yetiştirileceğine karar verilmelidir. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Küçük Menderes ve Gediz’deki suyu da doğru şekilde kullanmalıyız.

Artık sadece kaliteli üretim değil, aynı zamanda çevre dostu üretim ve düşük karbon izi de ihracatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir”