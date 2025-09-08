İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’un özel sektöre geçmesiyle boşalan koltuğa Doç. Dr. Ayhan Kul getirildi. Atamanın ardından Kul, bugün resmi olarak göreve başladı.

Tanışma toplantısı düzenlendi

Makamda gerçekleştirilen tanışma toplantısına hizmet başkanları ve başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda yeni dönemin hedefleri ve iş birliği vurgulandı.

“İzmir için büyük bir onur”

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, yaptığı konuşmada İzmir’de görev yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti:

“İzmir gibi ülkemizin en önemli şehirlerinden birinde İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmek, vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışmak en büyük hedefimiz olacaktır. Hep birlikte daha sağlıklı bir İzmir için gayret göstereceğiz.”

Çiçek takdim edildi

Toplantının ardından Kamu Hizmetleri Başkanı Dr. Engin Akçar, Doç. Dr. Ayhan Kul’a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.