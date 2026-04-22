Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç Bakan Gürlek'in açıkladığı “şüpheli cinayetleri araştırmak için özel ekip” kurulması kararının ardından konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Kılıç kararın geç kalınmış bir karar olduğunu vurgulayarak: "Rabia Naz Vatan’dan Gülistan Doku’ya, Burak Oğraş’tan Rojin Kabaiş’e, Nadira Kadirova’dan Yeldana Kaharman’a kayıp Veli Eren Atay’dan adalet bekleyen nice evladımıza kadar yıllardır süren mücadele bugün bir kez daha haklılığını göstermiştir. Ancak bu adım, çoktan atılması gereken gecikmiş bir adımdır. Bugün kurulacak her masa, açılacak her dosya, verilecek her karar yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sınavdır.

Ucu kime dayanırsa dayansın adalet önüne çıkarılmalıdır!

Ankara Gar Katliamı’nda, Soma’da 301 madencinin göz göre göre hayatını kaybettiği faciada, Çorlu Tren Katliamı’nda, İliç’te yaşanan felakette, Kartalkaya’da ve depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz büyük yıkımda ortak soru hala yanıtsızdır: İhmal kimde, sorumluluk kimde ve neden gerçek sorumlular hala yargı önünde değildir?Eğer gerçekten hukuk devleti diyorsak; ihmali olan kamu görevlileri, üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar… Ucu kime dayanırsa dayansın, istisnasız şekilde adalet önüne çıkarılmalıdır" ifadelerinde bulundu.

"Mesele, bu ülkenin çocukları için gerçekten adalet isteyip istemediğimizdir"

Çocuk ölümlerini araştıran komisyonda yer aldığını hatırlatan CHP'li Kılıç; "Bu mesele yalnızca birkaç dosyanın yeniden ele alınması değildir. Mesele, bu ülkenin çocukları için gerçekten adalet isteyip istemediğimizdir. Mesele, kayıpların ve şüpheli ölümlerin üzerindeki sis perdesini dağıtacak cesareti gösterip göstermeyeceğimizdir. Bu çalışma, Türkiye’nin hukuk devleti olup olmadığının da, vicdan sahibi bir toplum olarak kalıp kalmadığının da sınavı olacaktır." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç'ın sunduğu 10 maddelik soru önergesi ise şu şekilde:

1. Şüpheli cinayetleri araştırmak üzere kurulduğu açıklanan özel ekip hangi somut dosyalar üzerinde çalışma yürütecektir? Bu dosyaların belirlenmesinde hangi kriterler esas alınmıştır? 2. Söz konusu ekipte görev alacak personelin unvanları, sayısı ve uzmanlık alanları nelerdir? Ekipte daha önce ilgili dosyalarda görev almış kişiler bulunmakta mıdır? 3. Özel ekibin bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl güvence altına alınacaktır? Çalışmaların denetimi hangi mekanizmalar aracılığıyla sağlanacaktır? 4. Bu ekip, çalışmalarını yürütürken Adli Tıp Kurumu, emniyet birimleri, üniversiteler veya bağımsız uzmanlar gibi dış kurum ve kuruluşlardan destek alacak mıdır? 5. Daha önce sonuçlandırılmış veya takipsizlik kararı verilmiş dosyaların yeniden açılması söz konusu olacak mıdır? Olacaksa bu süreç hangi usul ve esaslara göre işletilecektir? 6. Soruşturmaların etkinliği açısından, geçmişte gündeme gelen delil karartma, ihmali davranış veya görevi kötüye kullanma iddiaları hakkında ayrıca bir inceleme yürütülecek midir? 7. Kamuoyunda yakından takip edilen Rabia Naz Vatan, Gülistan Doku, Burak Oğraş, Rojin Kabaiş ve benzeri dosyalar bu kapsamda ele alınacak mıdır? 8. Bu özel ekibin çalışmalarına ilişkin olarak kamuoyuna düzenli ve şeffaf bilgilendirme yapılacak mıdır? Yapılacaksa hangi periyotlarla açıklama yapılması planlanmaktadır? 9. Ekip tarafından yürütülen incelemeler sonucunda ihmali veya sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında nasıl bir idari ve adli süreç işletilecektir? 10. Söz konusu çalışmanın belirli bir takvimi bulunmakta mıdır? Çalışmaların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?