Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, üyesi olduğu Sosyal Demokrasi Derneği'nin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışına dikkat çekerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen ihraç kararının bu ilkelere uymadığını belirtti.

İstifa etti

Türeli, alınan karara ilişkin tepkisini dile getirdiği bir açıklama yayınlayarak, derneğin düzenlediği birçok programda üst düzey görevler almasına rağmen bugün gelinen noktayı üzüntüyle karşıladığını dile getirdi. Türeli, verilen karar doğrultusunda üyelik ilişkisini devam ettiremeyeceğini vurgulayarak, üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

"Üyelik ilişkimi sürdürmem mümkün değil"

Türeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal demokrasi, Cumhuriyet'e bağlılığı, çoğulculuğu, özgür düşünceyi, farklı görüşlere tahammülü, örgüt içi demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve emeğe saygıyı esas alan bir anlayıştır. Dernek ilkeleri arasında yer alan "özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasi"nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi hedefi ile "toplumsal yaşamın her alanında bilginin üstünlüğü ve özgür düşüncenin vazgeçilmezliği" ilkesi, bugüne kadar bana bu yapının bir parçası olma onurunu yaşatan temel değerler olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen ihraç kararının, derneğin "özgür düşüncenin vazgeçilmezliği" ve siyasetin "temiz toplum, temiz siyaset" anlayışıyla ve yeni bir siyaset kültürüyle yapılması gerekliliği ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyorum.

Bu çerçevede, derneğin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen, iki listenin yarıştığı, 13. Olağan Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığı görevini üstlenen, derneğin düzenlediği konferanslara konuşmacı olarak katkıda bulunan bir üye olarak bugün gelinen noktayı üzüntüyle karşıladım.

Demokratik değerlere, özgür düşünceye, ifade özgürlüğüne, temiz siyasete olan bağlılığım beni bu konuda bir karar almaya sevketmiştir. Sosyal demokrat değerleri savunmaya devam edecek olmakla birlikte, mevcut koşullar altında üyelik ilişkimi sürdürmemin artık mümkün olmadığı kanaatiyle Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğimden istifa ediyorum."