Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin geleceğini bizzat kent sakinleriyle birlikte şekillendirme hedefi doğrultusunda, Yurttaş Akademisi - Kent Denetçileri Programını resmen başlattı. Başkan Tugay, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, bu girişimin sadece bir denetim faaliyeti olmadığını, ortak sorumluluğun kurumsallaştığı, bilimi, şeffaflığı ve ortak aklı birleştiren yeni bir yönetim modeli ve demokrasi biçimi olduğunu vurguladı. 2 bin 911 başvuru arasından noter huzurunda kurayla seçilen 17 Kent Denetçisi, öncü aşamada dört ana ilçede sahaya inerek, İzmir'in yaşam kalitesini yurttaş gözüyle ölçmeye başlayacak.

AB onaylı proje: İzmir, Türkiye'den kabul edilen tek Büyükşehir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehri 'gerçek sahipleri' olan vatandaşlarla birlikte yönetmek amacıyla hazırladığı bu projeyle Türkiye'ye örnek bir model sunuyor. Avrupa Birliği destekli IMPETUS Projesi kapsamında Avrupa genelinde başvuran 509 girişim arasından seçilen 20 projeden biri olan Yurttaş Akademisi-Kent Denetçileri Programı, İZQ Girişimcilik Merkezi'nde Başkan Tugay'ın ev sahipliğinde tanıtıldı. Başkan Tugay, İzmir'in bu projeye Türkiye'den kabul edilen tek büyükşehir belediyesi olmasının, hem gurur verici hem de büyük bir sorumluluk getiren bir başarı olduğunu dile getirdi. Bu durum, İzmir'in katılımcı ve yenilikçi yönetim vizyonunun uluslararası alanda tescillendiğini göstermektedir.

Ortak akıl ve veriyle yönetim vurgusu

Başkan Tugay, İzmir'in tarih boyunca özgür düşüncenin ve dayanışmanın kenti olduğunu hatırlatarak, şimdi bu değerleri yönetim anlayışının merkezine yerleştirdiklerini belirtti. Programın ilk aşamasında teorik eğitimlerini tamamlayan 17 Kent Denetçisi; Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca ilçelerinde saha çalışmalarına başlayacak. Çevre temizliğinden park güvenliğine, ulaşım düzeninden hava kalitesine kadar geniş bir yelpazede toplanan yurttaş gözlemleri, belediyenin teknik verileriyle birleştirilerek kararlara zemin oluşturacak. Başkan Tugay, "Dünyada iyi yönetim, artık hislerle değil, verilerle yapılıyor. Biz de İzmir'de, 'bildiğimiz için değil; ölçtüğümüz için' karar alacağız," diyerek, yönetişimde şeffaflık ve bilimselliğin altını çizdi.

Kent denetçileriyle yeni bir yurttaşlık kültürü

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, bu programın Türkiye'de bir benzerinin olmadığını ve hedeflerinin katılımcıların zamanla geniş bir gönüllü ağına dönüşmesi olduğunu ifade etti. Velibeyoğlu, projenin sadece denetim değil, aynı zamanda bir "kültür inşası" olduğunu vurguladı.

Programın fikir ekibi yöneticilerinden Dr. Pelin Özden'in sunumunda ise, Zabıta cezalarının yoğun olduğu belirlenen dört pilot ilçede (Konak, Karşıyaka, Balçova, Buca) Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, Kordon gibi 5 kamusal alanın denetim için belirlendiği bilgisi verildi. Bu kapsamlı çalışma, çevre kirliliği, kentsel hijyen ve kaçak yapılaşma ile mücadele gibi kritik konularda toplumsal farkındalığı ve veri üretimini artıracak. Program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Sağlıklı Kent İzmir vizyonunu temel alarak, yurttaşları sadece dinleyen değil, kenti denetleyen, öneren ve dönüştüren aktif bir paydaşa dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Başkan Tugay, son sözlerinde, "İzmir'in geleceği, bir kişinin aldığı kararlarda değil, milyonlarca İzmirlinin ortak iradesindedir. İzmir'i birlikte yöneteceğiz," diyerek kararlılığını yineledi.