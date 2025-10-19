FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aktif rol aldı. Kentte yapılan baskınlarda örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. İzmir’deki operasyonların, örgütün finansal ağını çökertmeye ve dijital iletişim kanallarını deşifre etmeye yönelik olduğu öğrenildi.

32 ilde eş zamanlı operasyon

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya ve Şanlıurfa da bulunuyor.

41 şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 62 şüpheliden 41’inin tutuklandığını, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, kalan 17 kişiyle ilgili adli süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

Örgüt içi iletişim ve finans ağı deşifre edildi

Operasyonlar kapsamında yakalanan kişilerin, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt yöneticileriyle haberleştikleri, örgütle iltisaklı dernek ve vakıflara finansal destek sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi.

“Emeği geçenleri tebrik ediyorum”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ediyorum.”