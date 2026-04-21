Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bu koltuğa oturdu. Görevine halen devam eden Günay, aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği'nin de başkanlığını yürütüyor. Uzun yıllardır ilçenin siyasi ve sosyal hayatında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Mustafa Günay kimdir?

Mustafa Günay, yerel siyaset sahnesinde uzun yıllardır aktif rol alan, CHP bünyesinde ilçe yönetimlerinde görevler üstlenen bir isim. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP rozetiyle Güzelbahçe Belediye Başkanlığı'na seçildi. Seçim sürecinde ilçede üç dönem görev yapan Mustafa İnce'nin ardından bayrağı devralan isim oldu.

Göreve gelmesinin ardından ilçenin sahil hattına yönelik projelere ağırlık verdi. Güzelbahçelilerin kendi denizlerine erişimdeki sıkıntılarını gidermek amacıyla hayata geçirdiği Güzelkart uygulaması, sosyal belediyecilik adına örnek bir çalışma olarak gösteriliyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar sahil kullanım alanlarına kolay erişim imkanı buldu.

Güzelbahçe Belediyesi son projeleri

Belediyenin son dönemdeki en dikkat çekici yatırımı Maltepe Marin Projesi oldu. Görkemli bir törenle hizmete açılan proje, ilçenin sosyal yaşamına önemli bir kazanım olarak takdim edildi. Günay, açılış konuşmasında Güzelbahçe sahilini Çeşme'den daha iyi bir sahile dönüştürme hedefini dile getirdi.

Belediye bünyesindeki sosyal projeler de son aylarda yoğunlaştı. Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Yelki'de hizmete açıldı. Ramazan ayı süresince ise 12 mahallede 350 ihtiyaç sahibi aileye 3 milyon liralık destek ulaştırıldı. Zeytin fidanı dikimleri, iftar organizasyonları ve fırın denetimleri gibi çalışmalar da gündeme geldi.

Onur Günay'ın vefatı camiayı yasa boğdu

Başkan Günay, kısa süre önce büyük bir acıyı da göğüslemek zorunda kaldı. Oğlu Onur Günay, tatil için gittiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. 3 yaşında bir çocuk babası olan Onur Günay için düzenlenen cenaze törenine siyaset camiasından yoğun bir katılım oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, aileye taziyelerini iletenler arasında yer aldı. Onur Günay'ın naaşı Atiye Ali Çiçek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yelki Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu acı kayıp, Güzelbahçe halkını ve CHP camiasını derinden etkiledi.