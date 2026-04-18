Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Çarşamba günü gerçekleşti. Meclis gündemine dikkat çeken bir rapor geldi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonun belirttiğine göre Güzelbahçe ilçesi Yelki mahallesi 2110 ada 6 parsel üzerinde yer alan taşınmaz hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı süresi içinde 2009- 2024 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı olan Ödem Mustafa İnce itiraz etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre palamutluk niteliğindeki 13 bin 245 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın ‘özel eğitim alanı’ olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan plana itiraz eden eski belediye başkanı İnce, plan değişikliğinin yapılmaması gerektiğini belirterek, alanın SGK’ye devredilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

“İşin özünde bu alan mezbaha içindi”

Görevde olduğu dönemde alanın, mezbaha yapılması koşuluyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini ifade eden İnce, “Alanı zamanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun talebi üzerine belediye mezbaha yapmak şartıyla verdim. Alanda çok adet okul var. Yeni bir okul trafik sıkışıklığına yol açabilir. Büyükşehir’in borç yükü için yapılması gerekiyordur belki, ama burası özel alan yapılıyor. İşin özünde bu alan mezbaha alanıdır. Sonra İzBB Başkanı Tunç Soyer dönenimde eğitim tesisi alanına çevrildi. Şimdi de özel eğitim alanına çevrildi. Büyükşehir Belediyesi SGK borçlarıyla ilgili bir durumu var ve burayı kullanmak istiyorsa karşı değilim ama bu alan kamunun olmalı. Alan kamu alanı iken özel imar planına değiştirilmesine sıcak bakmıyorum” diye konuştu.

“Tapuda bulunan şerh için Büyükşehir Güzelbahçe’ye spor salonu verdi”

Söz konusu alanın planının durduğunu ve devamında geri devrinin yapılması gerektiğini belirten İnce, “O günkü şartlarda alan mezbahaydı ancak toplum mezbahaya karşı çıktı plan durmuştu. Alan durduğunda ilgili yer Güzelbahçe Belediyesi’ne geri verilmeliydi. Geri devredilmesi hakkında tapu şerhi de vardır. Ancak bugünkü yönetim alanın, itiraz etmeme koşulunu alarak Güzelbahçe’de bulunan Büyükşehir’e ait Kaan Yüce Spor salonunu Güzelbahçe Belediyesi’ne devretmiştir” dedi.

“Bu alana okul, devlet okulu yaparız”

CHP’nin iktidar olduğunda alanı devlet okulu yapabileceğini söyleyen İnce, “ Ben kamusal alanın kamuya terk edilmesi gerektiği inancındayım. Genel Başkanımız Özgür Özel’in de dediği gibi iktidar olacağız, ben de inanıyorum. Bu alan kamu olarak kalırsa iktidar olduğumuzda kamunun malı olacak. Bu alana okul, devlet okulu yaparız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borçları için alanın özel eğitim alanı olmasını istendiği söyleniyor. Borçlara karşılık alan SGK’ye devredilirse SGK borçlardan düşer. Amaç borçları hafifletmekse alan kamuda kalmalıdır” şeklinde konuştu.

“Eğitim vadisi yapılmalıdır”

Alanın 1 milyon metrekare olduğunu söyleyen İnce, “Yelki mahallesinde yer alan 2110 ada 6 parselin olduğu bölge okul alanıdır. Ekonomi Üniversite’si de alanda yer alıyor. Alan yaklaşık 1 milyon metrekarelik. Otoban bağlantısı da kurarak eğitim vadisi yapılmalıdır. Kamuya devredilirse belediyenin mağduriyeti olmaz. SGK’ye rayiç bedelle devredilir ve SGK borçlardan düşer” dedi.

“İmar plan değişikliğine itiraz ettim”

Meclis gündemine komisyonlardan gelen raporda görülen itiraza ilişkin konuşan İnce, “ Ben itiraz ettim. Çağırırlar konuşuruz. Komisyon da oy birliği ile uygun bulmamış” diye konuştu.