İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasaklı madde ile mücadele kapsamında Torbalı–Gaziemir kapama noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu.

Araçtan yasaklı madde ve silah çıktı

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 gram yasaklık madde, 7.65 milimetre çapında 1 tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Maddelere ve silaha el konulurken araçtaki iki kişinin kimlikleri de tespit edildi.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Araçta bulunan S.A. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin ilçede uyuşturucuya yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.