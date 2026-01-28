Bu sezon hem Avrupa arenasında hem de Türkiye liginde mücadele eden Aliağa Petkimspor, iki kulvarda ortaya koyduğu zıt performansla dikkat çekiyor.

FIBA Europe Cup’ta namağlup seri

FIBA Europe Cup C Grubu’ndan çıkarak bir üst tura yükselen İzmir temsilcisi, 2. tur N Grubu’nda da etkileyici performansını sürdürüyor. Oynadığı dört karşılaşmayı da kazanan Aliağa Petkimspor, 4’te 4 yaparak liderliğini korudu.

Çeyrek final bileti erken geldi

Avrupa’da istikrarlı oyunuyla öne çıkan Aliağa ekibi, grubunda bitime iki maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyerek önemli bir başarıya imza attı. Takımın Avrupa kupalarındaki yenilgisiz yürüyüşü camiada moralleri yükseltti.

Basketbol Süper Ligi’nde tablo tersine döndü

Avrupa’daki başarılı grafik, Basketbol Süper Ligi’ne ise henüz yansımadı. Ligde oynadığı 17 maçta sadece 5 galibiyet elde edebilen Aliağa Petkimspor, puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor.

Son 5 maçta galibiyet yok

Özhan Çıvgın yönetimindeki İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Kümede kalma mücadelesi veren takım, ligdeki bu kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

Avrupa-Lig performans farkı dikkat çekiyor

Aliağa Petkimspor’un Avrupa’da sergilediği disiplinli ve istikrarlı oyun, ligdeki sonuçlarla kıyaslandığında belirgin bir tezat oluşturuyor. Takımın hedefi, Avrupa’daki form grafiğini lig maçlarına da yansıtmak.