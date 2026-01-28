Son Mühür/Merve Turan- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin İzmir milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Üçkuyular Marina’daki Nefes Restoran’da yapılan buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılmadı. Toplantıdan kamuoyuna yansıyan fotoğraf karesine ise ilk tepki AK Parti cephesinden geldi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğrafı yayımlayarak, “Yemekten sonra İzmir’de konaklama ayarlandı mı? Yoksa illerine geri mi döndüler?” ifadelerini kullandı.

Vekillerden iletişim vurgusu

Edinilen bilgilere göre toplantıda, milletvekillerinin yerel yönetimlerle daha güçlü bir iletişim ve bilgi paylaşımı beklentisi dile getirildi. Bazı milletvekilleri özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile iletişimin artırılması gerektiğini ifade ederken, bir sonraki toplantıya Tugay’ın da katılması yönünde talepte bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün toplantıda kent gündemi ve siyasal gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptığı, il başkanlığı görevine geldikten sonra yürüttüğü çalışmaları milletvekilleriyle paylaştığı iddia edildi.

Toplantıya, daha önce farklı partilerde siyaset yaparken CHP’ye katılan DEVA Partisi kökenli Seda Kaya Ösen, Demokrat Parti’den gelen Salih Uzun ve İYİ Parti’den ayrılan Ümit Özlale de katıldı. Bu isimlerin, CHP’li milletvekilleriyle ilk kez bu kapsamda bir araya geldiği belirtildi.

Uzun süredir İzmir’de sınırlı programlara katılan milletvekilleri Tuncay Özkan, Rahmi Aşkın Türeli ve Yüksel Taşkın da toplantıda yer aldı. Öte yandan geçirdiği ameliyat ve sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara’da bulunan İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu’nun toplantıya katılarak sağlık durumunun iyiye gittiği gözlemlendi.

Katılmayan isimler

CHP İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen ile Mahir Polat’ın toplantıda yer almaması da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.