Kaza, Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki S.U. idaresindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak’ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztoprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.U., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri şokta

Kaza sonrası bölgeye gelen mahalle sakinleri, genç yaşta birinin hayatını kaybetmesine üzüldüklerini belirterek, bölgede sık sık kazaların yaşandığını ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi.