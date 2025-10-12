Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla, kız çocukları Tarihi Bergama Vapuru’nda unutulmaz bir deniz yolculuğuna çıktı. Bu özel günde, başarılı ve ilham verici kadınlar, kendi yaşam ve kariyer serüvenlerini paylaşarak yarının güçlü bireylerine yol gösterici oldu. İzmir Körfezi’nin manzarası eşliğinde gerçekleşen bu buluşma, kız çocuklarına hayal kurmanın ve hedeflerine ulaşmanın önemini aşıladı.

Rol model kadınlar sahne aldı, kız çocuklarına ışık tuttu

Deniz yolculuğunun konukları arasında, farklı meslek gruplarından gelen ve alanlarında başarıya ulaşmış kadınlar yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez Güler, Bike For Nature Derneği’nden Özgün Tuykun, Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu’ndan Sema Gür, metro sürücüsü Merve Yılmaz, itfaiye eri Tuğba Genç, ESHOT şoförü İpek Çırak ve İZDENİZ çıpacısı Gizem Karasungur, rol model olarak deneyimlerini aktardı. Kız çocukları, bu güçlü kadınların başarı hikâyelerini dinleyerek ilham alırken, gün boyunca atölye çalışmaları ve sahne gösterileriyle keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Meclis Başkanı Güler: Toplumsal kalkınma için fırsat eşitliği şart

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Elvin Sönmez Güler, etkinlikteki konuşmasında kız çocuklarının eşit fırsatlara sahip olduğu bir geleceğin mümkün olduğunu vurguladı. Güler, “Bir toplumun gelişimi, kız çocuklarının eğitimde, sosyal yaşamda ve geleceğin her mesleğinde aktif olarak yer almasına bağlıdır. Kız çocuklarının güçlü olduğu bir toplumda; adalet, barış ve kalkınma da sağlam temellere oturur,” ifadelerini kullandı. Okula devam edebilmesi, erken yaşta evliliğe zorlanmaması ve hayal ettiği mesleği özgürce seçebilmesi gibi konuların sadece bireysel haklar değil, toplumsal kazanımlar olduğunu belirten Güler, "Bizlere düşen görev, kız çocuklarını desteklemek, onlara inanmak ve önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Çünkü biliyoruz ki, onlara fırsat verildiğinde her kız çocuğu bir bilim insanı, bir lider ya da bir umut ışığı olabilir,” diyerek eşitliğin önemine değindi.

Hayal kurmanın gücü vurgulandı: "Siz de başarabilirsiniz"

Programda söz alan rol model kadınlar, meslek yolculuklarına nasıl bir hayalle başladıklarını anlatarak çocuklara "Ben de bir hayalle başladım, siz de başarabilirsiniz" mesajını iletti. Başarı hikâyelerinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, kadınlar samimi yanıtlar vererek kız çocuklarına hayal kurmanın gücünden, zorluklar karşısında yılmamaktan ve kendi yollarını cesaretle çizmelerinin öneminden bahsetti. Bu ilham dolu sohbetin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Yenişehir Ritim Grubu sahne aldı. Grubun enerjik performansı ve coşku dolu ritimleri, gemideki atmosfere neşe kattı; çocuklar ve tüm katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

"Benim rotam benim hikayem" atölyesi büyük ilgi gördü

Etkinlik kapsamında çocuklar için özel olarak hazırlanan atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü. Özellikle "Benim Rotam Benim Hikâyem" atölyesi, kız çocuklarının kendi hayallerinden ve hedeflerinden yola çıkarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek rotalarını çizdikleri yaratıcı bir alan sundu. Kız çocukları, atölye sonunda hazırladıkları renkli ve anlamlı resimleri büyük bir panoya asarak, kendi seslerini ve geleceğe dair umutlarını görünür kıldı. Her bir çizim, geleceğe umutla bakan güçlü kız çocuklarının hikâyesini yansıtırken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle ölümsüzleştirildi.