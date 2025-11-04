Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir Belediyesi, ilçe genelinde estetik ve çevre sağlığını koruma hedefiyle, budama sonrası ortaya çıkan büyük hacimli bahçe atıklarının yönetiminde yeni bir döneme geçti. Cadde, sokak ve çöp konteynerlerinin çevresine kontrolsüzce bırakılan bitki atıklarının önüne geçmek amacıyla, randevulu ve adresten toplama sistemi resmen uygulamaya konuldu. Yeni sisteme uymayan ve atıklarını rastgele bırakanlara ise idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Atık önetiminde çifte kazanç: Çevre ve ekonomi

Belediye tarafından hayata geçirilen bu yenilikçi uygulama, site ve apartman bahçelerinde yapılan bakım ve budama çalışmaları sonucu oluşan ağaç ve bitki dallarının çevre kirliliğine neden olmadan toplanmasını sağlıyor. Vatandaşların bu hizmetten yararlanması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne başvurarak randevu oluşturmaları gerekiyor. Başvuru üzerine belirlenen gün ve saatte, belediye ekipleri doğrudan adrese gelerek atıkları teslim alıyor. Toplanan bu bitkisel atıklar, bertaraf tesislerine ulaştırılıp geri dönüşüme tabi tutularak ekonomik değere dönüştürülüyor. Bu sayede hem ilçenin doğası korunuyor hem de atıklar döngüsel ekonomiye katılıyor.

Hizmetin ücretlendirilmesi, atıkların miktarına göre belirleniyor. Randevu almak ve hizmetin detaylarını öğrenmek isteyen yurttaşlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne doğrudan başvurabilir ya da 0 232 999 0 251 numaralı telefonun 1113 ve 1114 dâhili hatlarını arayarak gerekli bilgiyi temin edebilirler.

Denetimler sıkılaştı, kontrolsüz atığa ceza kesilecek

Yeni sistemin başarılı işlemesi adına denetimler de sıkılaştırıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha kontrollerinde, budama atıklarını sorumsuz bir şekilde cadde, sokak veya çöp konteynerlerinin kenarına bıraktığı tespit edilen kişi ve kurumlara karşı yasal işlem başlatılacak. Bu kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Bu yaptırım, çevreye karşı duyarlılığı artırmayı ve yeni sisteme geçişi teşvik etmeyi hedefliyor.

Başkan Işık, duyarlılık çağrısı yaptı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, uygulamanın önemine dikkat çekerek, çevreyi korumanın her vatandaşın asli sorumluluğu olduğunu vurguladı. Başkan Işık, "İlçemizde temiz, düzenli ve her köşesi yaşanabilir bir kent oluşturmak, yönetimimizin temel önceliklerindendir. Bahçe atıklarının kontrolsüz bırakılması, maalesef hem görüntü kirliliğine hem de çevre sağlığı sorunlarına yol açıyordu. Bu olumsuzlukları aşmak ve doğal kaynaklarımızı koruma altına almak amacıyla bu randevulu sistemi faaliyete geçirdik," dedi. Işık, tüm ilçe sakinlerinden çevreye karşı azami duyarlılık göstermelerini ve yeni sistemi aktif olarak kullanmalarını rica ederek, "Gaziemir'imizi temiz tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur," sözleriyle çağrısını sonlandırdı.