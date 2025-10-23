İzmir'de şiddetli sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağışın en çok vurduğu ilçelerden biri ise Foça oldu. Foça'da yollar göle dönerken, su basmaları da meydana geldi. Meydana gelen sağanak yağışın ardından İzmir Valiliği'nden açıklama geldi.

1 kişi kayıp!

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Foça ilçesinde 23.10.2025 Perşembe günü (bugün) yoğun sağanak yağış meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça’da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz bir buçuk saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kg. yağış almıştır. Yeni Foça Bucak Mevkiinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir.

Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça’da çok sayıda ev ve işyerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibariyle yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."