İzmir’de “silahlı yağma” suçundan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Polisin dikkati firariyi ele verdi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, kent merkezinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin, “silahlı yağma” suçundan kesinleşmiş 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan F.İ. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan firari emniyete götürüldü

Ekipler, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan firariyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelinin parmak izi ve kimlik kontrolü işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

Cezaevine teslim edildi

Adli makamlara çıkarılan F.İ., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Uzun süredir aranan hükümlünün yakalanmasıyla birlikte, İzmir Emniyeti’nin kent genelinde sürdürdüğü aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Asayiş ekiplerinden suçla mücadelede kararlılık mesajı

Emniyet kaynakları, kentte huzur ve güven ortamını korumak için yapılan denetimlerin artarak süreceğini, özellikle kesinleşmiş cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.