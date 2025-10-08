İzmir'in turistik ilçesi Foça, Emniyet ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla aranan önemli bir hükümlünün yakalanmasına sahne oldu. "Cinsel İstismar" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firarda olan 70 yaşındaki şahıs, rutin kontroller sırasında gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kimlik kontrolünde ortaya çıkan firar

Olay, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği rutin asayiş çalışmaları sırasında yaşandı. Ekipler, şüpheli hareketler sergileyen H.C.G. (70) isimli bir şahsı durdurarak kimlik tespitini gerçekleştirdi. Şahsın kimlik bilgileri, emniyetin kullandığı GBT (Genel Bilgi Toplama) ve UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemleri üzerinden detaylıca sorgulandı. Yapılan sorgulama sonucunda, H.C.G.'nin kayıtlarda "Cinsel İstismar" suçundan aranmakta olduğu ve hakkında mahkeme tarafından verilmiş 16 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Şakran Cezaevi'ne sevk

Hakkındaki ağır hüküm kesinleştikten sonra firar ettiği anlaşılan H.C.G.'nin kimlik bilgilerinin sistemde eşleşmesiyle birlikte, Foça Emniyet güçleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Güvenlik önlemleri eşliğinde derhal gözaltına alınan hükümlü, sorgulama işlemleri için Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından şahıs, adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.C.G., hakkında verilen kesinleşmiş cezanın infazı için yargı kararıyla tutuklanarak vakit kaybetmeksizin Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Emniyetin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı, bu tür titiz çalışmalarla somutlaşmaya devam ediyor.