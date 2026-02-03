İzmir’in Foça ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, genç bir canı hayattan kopardı. Kontrolünden çıkan motosikletiyle önce levhalara, ardından beton duvara çarpan Seçkin Keçeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kontrolü kaybolan motosiklet facia getirdi

Olay, akşam saat 20.00 sularında Foça ilçesi Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi mevkisi yakınlarında vuku buldu. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Seçkin Keçeci yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, büyük bir hızla yol kenarında bulunan trafik işaret levhalarına çarparak durabildi.

Beton duvara çarparak durabildi

Trafik levhalarına çarpmanın etkisiyle ivme kaybeden motosiklet, çarpmanın şiddetiyle savrularak Foça Deniz Üs Komutanlığı’nı çevreleyen yüksek koruma duvarına vurdu. Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültüyle duyduğu kaza sonrası durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle sağlık personeli ve emniyet güçleri sevk edildi.

Hastanede verilen yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı

Ağır yaralanan Keçeci, olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından ambulansla vakit kaybedilmeksizin Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde doktorların yoğun çaba sarf ettiği ve uzun süre devam eden yaşatm mücadelesi maalesef sonuç vermedi. 35 yaşındaki talihsiz adam, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Adli soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, yol ve araç üzerindeki teknik detayları kayıt altına aldı. Seçkin Keçeci'nin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, emniyet birimlerinin kazanın oluş nedenine dair başlattığı kapsamlı soruşturma sürüyor.

