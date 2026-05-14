İzmir’in Foça ilçesinde vatanı görevini yaparken rahatsızlanan ve hava değişimi izniyle memleketi İzmit’e giden 22 yaşındaki Metin Karslıoğlu, 16 Mayıs 2007 sabahı evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradan geçen 19 yıla rağmen ne bir iz bulundu ne de tek bir haber geldi. Bugünlerde ise acılı aile, faili meçhul kalan bu dosyanın tozlu raflardan indirilmesi için feryat ediyor. Kardeşinin katilini ya da yerini bildirene verilecek ödül miktarını tam 100 bin dolara çıkardılar.

Telefonu sustu, izleri silindi

İskenderun’daki acemi birliğinden sonra usta birliği için Foça’ya giden Karslıoğlu, izne geldiği o günde adeta yer yarıldı da içine girdi. Emniyetin o dönem yaptığı incelemelerde, genç askerin cep telefonunun kaybolduğu gün kapandığı ve bir daha asla sinyal vermediği görüldü. Ailesi İzmir, Antalya ve İskenderun sokaklarını karış karış gezdi, her direğe Metin’in fotoğrafını astı. Maalesef, gelen her ihbar çıkmaz sokağa çıktı.

"Ben öldürdüm"

Dosyadaki en sarsıcı gelişme ise yaklaşık iki yıl önce yaşandı. Ailenin eline, kimliği belirsiz bir kişinin "Ben öldürdüm" dediği iddia edilen bir ses kaydı ulaştı. Karslıoğlu ailesi, bu kaydı vakit kaybetmeden Kocaeli Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne teslim etti. Ağabey Fatih Karslıoğlu, bu kayıtla birlikte kardeşinin bir cinayete kurban gittiğinden artık emin olduklarını söylüyor. Ancak ilginçtir ki, üzerinden zaman geçmesine rağmen henüz somut bir geri dönüş alamadılar.

"Ölen bir gün, kayıp her gün ağlatır"

Kardeşi kaybolduğunda cezaevinde olduğunu ve acı haberi yerel gazeteden öğrendiğini belirten ağabey Fatih Karslıoğlu, yaşadıkları süreci şu sözlerle özetliyor:

"Yıllarca çalmadığımız kapı kalmadı. Antalya dediler oraya koştuk, şurada dediler buraya gittik. O zamanın parasıyla 100 bin lira koymuştuk, şimdi ise tam 100 bin dolar veriyoruz. Yeter ki katili ortaya çıksın."

Adalet Bakanlığı'ndan umut bekliyorlar

Faili meçhul dosyaların yeniden incelenmeye başlanması, Karslıoğlu ailesi için karanlıkta bir ışık oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bu konudaki kararlı tutumunun yüreklerine su serptiğini ifade eden aile, artık sadece bir mezar taşı ya da bir adalet tecellisi bekliyor. Fatih Karslıoğlu’nun dediği gibi: "Bütün kayıplar bulunsun, faili meçhuller aydınlansın. Çünkü ölenin ardından bir gün ağlarsınız ama kaybın ardından her gün..."



