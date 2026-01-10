Son Mühür/Merve Turan Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Türkiye Yelken Ligi Techno 293 Sınıfı yarışları ile aynı sınıfın Dünya Şampiyonası, İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenecek. Organizasyonlar, MW Phokaia Beach Resort ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Üç büyük organizasyon takvimi açıklandı

Program kapsamında Türkiye Yelken Ligi Techno 293 Sınıfı 2. Ayak yarışları 19–23 Ocak 2026, 3. Ayak yarışları ise 10–14 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Aynı sınıfın Dünya Şampiyonası ise 3–9 Nisan 2026 tarihlerinde Foça’da gerçekleştirilecek. Yarışların, hem sportif hem de tanıtım boyutuyla bölgeye önemli katkı sunması hedefleniyor.

Foça, rüzgar ve deniz sporlarında öne çıkıyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu organizasyonların üç yıldır sürdürülen çalışmaların devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Faaliyetlerle Foça’nın rüzgar ve deniz sporları açısından dünyadaki en elverişli parkurlardan biri olduğunun ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü biçimde tanıtılması amaçlanıyor.

İşler: “Hedef Dünya Şampiyonası’ydı, ulaştık”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, Foça’da düzenlenen yelken ve rüzgar sörfü organizasyonlarının önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti.

İşler, üç yıldır yürütülen sponsorluk ve organizasyon çalışmalarının sonucunda Dünya Şampiyonası’nın İzmir ve Foça’ya kazandırıldığını belirterek, Techno 293 sınıfında düzenlenecek etap yarışlarının aynı zamanda milli takım seçmelerine de zemin oluşturacağını söyledi.

Spor ve tanıtım bir arada

Yarışların yalnızca sportif rekabetle sınırlı olmadığını vurgulayan İşler, organizasyonların Türkiye, İzmir ve Foça’nın uluslararası mecralarda tanıtımına katkı sunacağını kaydetti. Foça’nın konaklama kapasitesi, liman koşulları, rüzgar özellikleri ve antrenman imkanlarıyla uluslararası yarışlar için uygun bir merkez olduğunun altı çizildi.

Turizmde 12 ay hedefi

Mehmet İşler, organizasyonların İzmir turizmini yılın 12 ayına yayma hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ege Bölgesi’nin spor olanakları, gastronomisi, doğal ve tarihi değerleri ile sağlık ve termal turizm potansiyelinin bu tür etkinliklerle daha görünür hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Canlı yayınlara yoğun ilgi

Dünya Şampiyonası başta olmak üzere büyük organizasyonların ulusal kanallar ile yabancı yayın kuruluşlarında canlı yayınlanmasına yönelik taleplerin arttığını aktaran İşler, bunun ülke ve bölge turizmine ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi.

Binlerce kişi Foça’da buluşacak

Her bir şampiyonaya en az 250 sporcunun katıldığını belirten İşler, sporcuların aileleri ve izleyicilerle birlikte katılımın binlerle ifade edilen rakamlara ulaştığını kaydetti. Elde edilen organizasyon tecrübesinin ise Ege Bölgesi genelinde paylaşıldığı bildirildi.