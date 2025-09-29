Türkiye’nin en prestijli bilim ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025’te İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy, hazırladığı proje ile Türkiye birincisi oldu. Özsoy, “Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması” finalinde “Hava ve İklim Kategorisi” alanında elde ettiği bu dereceyle İzmir’in gururu haline geldi.

Proje: Açık kaynaklı taşınabilir ölçüm kitleri

Danışman öğretmeni Dr. Gülseren Coşkun rehberliğinde yürütülen “Açık-Kaynaklı Taşınabilir Hava Kitlesi Ölçüm Kitleri: Opaque” projesi, iklim değişikliğinin hava ve iklim üzerindeki etkilerini analiz etmeyi hedefliyor. Proje, gençlerin çevresel sorunlara duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir yaşam için somut çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

İzmir eğitim camiası için gurur tablosu

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle geliştirilen bu proje, İzmir’deki öğrencilerin bilimsel çalışmalardaki başarı kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Barkın Özsoy’un elde ettiği bu birincilik, hem İzmir Fen Lisesi’nin hem de İzmir’in adını ulusal çapta duyurdu.

Gençlere ilham olacak

TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılan başarıların gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor. Özsoy’un birinciliği, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarda yeni nesillerin aktif rol almasının önünü açıyor.