Son Mühür/ Osman Günden - Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) üye buluşmasının kasım ayı toplantısı, BEGOS (Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi) Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa Sun Tekstil Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Vekiloğlu, “Tekstil Sektöründe Yapay Zekâ Uygulamaları” sunumuyla; Polytropon Pazarlama ve Satış Müdürü Rıza Temel ise “Hazır Giyim Üretiminde Dijital İş Akışı ve Verimlilik” başlıklı sunumuyla katıldı.

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, dijitalleşmenin üretimde emeği ve zanaati tamamlayan bir güç hâline geldiğini söyledi. Tasarımda trend analizi yapan yapay zekâ sistemlerinin, algoritmaların ve dijital modellerin rekabet kadar sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

Akçakaya, “Yapay zekâ bize rakip değil; doğru kullandığımızda en güçlü çalışma arkadaşımız. Dönüşümün merkezinde hâlâ bizim emeğimiz, deneyimimiz ve vizyonumuz var. Bu nedenle bu buluşmalar hepimiz için değerli” dedi.

“Çöp girerse çöp çıkar”: dijital süreçlerde veri kalitesi

Polytropon Pazarlama ve Satış Müdürü Rıza Temel, dijital iş akışının yapay zekâ entegrasyonu ile nasıl verim kazandığını anlattı. Yaratıcı yapay zekâ araçlarının güvenilirliğinin veri kalitesi ve doğru problem tanımıyla sınırlı olduğunu belirtti.

Temel, sunumunda şu ifadeleri kullandı: “Yapay zekâya ne verirseniz onu alırsınız. Çöp girerse çöp çıkar. Bu nedenle yapay zekâ uygulamalarında doğru veri hayati önem taşır. Dijital altyapı güçlendirilmeden güvenilir sonuç elde edilemez.”

Trendlerin çok hızlı değiştiği dönemlerde markaların raflara daha hızlı ürün çıkarmak istediğini, tedarik zincirindeki zorlukların dijital dönüşümü zorunlu kıldığını ifade etti. İş dünyasında üreticiler ile markaların rekabet, risk, operasyonel verimlilik, ürün kalitesi ve talep esnekliği konularında ortak bir dil kurmasının şart olduğunu söyledi.

Veri temizliği, süreç tasarımı ve ekip yetkinliğinin başarı için birlikte ele alınması gerektiğini belirten Temel, tasarım–numune–planlama–üretim arasındaki tekil dijital akışın hata oranını düşürdüğünü, çevrim sürelerini kısalttığını ve pazara çıkış hızını artırdığını ifade etti.

Sun Tekstil’den yapay zekâ deneyimi: talep tahmini, kalite kontrol ve dijital numune

Sun Tekstil Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Vekiloğlu, “Tekstil Sektöründe Yapay Zekâ Uygulamaları” sunumunda şirketin kuruluşundan bugüne dijital dönüşüm stratejisini anlattı.

Vekiloğlu, büyük perakendecilerle çalışmaya odaklanan Sun Tekstil’in tasarım ekiplerini güçlendirdiğini, koleksiyon geliştirme süreçlerini dijital araçlarla desteklediğini ve numune aşamasında hız–kalite dengesini sağlayan bir yapı kurduğunu aktardı. Yapay zekânın talep tahmini, planlama, kalite kontrol ve kesim–yerleşim optimizasyonu gibi alanlarda somut fayda sağladığını ifade eden Vekiloğlu, doğru veri mimarisi kurulmadan yapay zekâdan kalıcı verim alınamayacağını vurguladı.

Tedarikçi ağında şeffaf veri paylaşımının sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunduğunu; özellikle boyahanelerde su kullanımını azaltan verimlilik uygulamalarının devreye alındığını anlattı. Üç boyutlu tasarım ve dijital numune süreçleriyle müşteriyle eş zamanlı karar almanın mümkün hâle geldiğini belirten Vekiloğlu, “Yapay zekâ ancak şirket stratejisine bağlandığında ve çalışanların yetkinlik gelişimiyle desteklendiğinde gerçek sonuç üretir. Veriye dayalı yönetim rekabet gücünü pekiştirir” dedi.