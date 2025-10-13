Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi, “7. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu’nda çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikte, mühendislik eğitiminde yenilikçi öğretim teknolojileri ve küresel yaklaşımlar tartışıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını EÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özge Andiç Çakır yaptı. Etkinlik, Doç. Dr. Fırat Sarsar koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği destekli VILLAGE projesinin tanıtımıyla başladı.

Prof. Dr. Çakır: “Eğitimde dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe odaklandık”

Prof. Dr. Özge Andiç Çakır, sempozyumun mühendislik eğitiminde bilgi paylaşımı ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Çakır, “Bu yıl sempozyumda dijital dönüşüm, yapay zekâ entegrasyonu, uzaktan ve harmanlanmış laboratuvarlar, VR uygulamaları ve yetkinlik temelli program tasarımları gibi yenilikçi konulara odaklanıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik ve girişimcilik gibi gelişen eğitim yaklaşımlarını da ele alıyoruz. Amacımız, eğitimde ekosistem düzeyindeki dönüşümü destekleyerek etki odaklı uygulamalara ışık tutmak” dedi.

Doç. Dr. Sarsar: “VILLAGE projesi mühendislik eğitimine yeni bir vizyon kazandırıyor”

Avrupa Birliği’nin HORIZON MSCA programı kapsamında desteklenen VILLAGE projesinin detaylarını paylaşan Doç. Dr. Fırat Sarsar, projenin küresel mühendislik eğitiminde yeni nesil öğrenme anlayışını temsil ettiğini belirtti.

Sarsar, “VILLAGE, ‘Virtual Innovative Learning Laboratories for Global Engineering Education’ adını taşıyor. Proje, bilgi paylaşımı, personel değişimi ve sanal laboratuvar uygulamalarıyla mühendislik eğitiminde uluslararası bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Bilgi, paylaşıldığında anlam kazanır; bu nedenle ortak anlayışla ilerliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Quadrado: “Mühendislik mesleği toplum için hayati öneme sahip”

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) Başkanı Prof. Dr. José Carlos Quadrado, “Programlardan İnsanlara: Kalite Güvencesine Bir Ekosistem Yaklaşımı” başlıklı sunumunda, mühendislik eğitiminin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Quadrado, “Mühendislik eğitimi yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmamalı; öğrenciler sahada deneyim kazanarak profesyonel kimliklerini geliştirmeli. Etrafımızdaki her şey mühendislik ürünüdür. Kalite işleri doğru yapmaksa, mükemmellik doğru şeyleri doğru yapmaktır. Sürekli öğrenme ve gelişim, iyi bir mühendisin en güçlü yanıdır” dedi.

Araştırmacılara Avrupa fırsatları anlatıldı

TÜBİTAK EURAXESS Ulusal Koordinatörü Şeyma Sayımlar, “Araştırmacılar İçin Köprüler Kurmak: Ufuk Avrupa ve Marie Skłodowska-Curie Eylemleri” başlıklı sunumunda, Avrupa Birliği fonlarına erişim ve araştırma bursları hakkında bilgi verdi. Sayımlar, HORIZON Europe ve MSCA doktora ile doktora sonrası burs programlarının koşullarını anlatarak akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

Katılımcılara plaket takdim edildi

Etkinliğin sonunda, Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Fırat Sarsar tarafından Prof. Dr. José Carlos Quadrado ve Şeyma Sayımlar’a teşekkür belgeleri ve plaketleri sunuldu.

Sempozyum, mühendislik eğitiminde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilik odaklı yaklaşımlara dair önemli görüşlerin paylaşıldığı bir platform olarak tamamlandı.