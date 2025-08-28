Son Mühür- Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yedinci toplantısını gerçekleştirdi.

Bülent Arınç ve Hikmet Çetin’in de aralarında bulunduğu TBMM eski başkanlarını dinleyen komisyona yönelik tepkilerini sürdüren İzmir eski Milletvekili Aytun Çıray’ın hedefinde komisyona üye gönderen CHP vardı.

Bırakın bu boş lafları...

‘’Önce "Kürt sorunu" diye bir kavramı ürettiler.

Sonra da anaları biz ağlatıyormuşuz gibi, PKK'yı meşrulaştırma ve melekleştirme sloganı olarak "Analar ağlamasın" ortaya atıldı.’’ Diyen Aytun Çıray,

‘’Az düşünüp çok hareket etmeyi bir şey zannedenler, "Bırakın bu boş lafları. Hendeklerde 790 anayı daha ağlattınız." diyemediler.

Şimdi de APO'nun bölücü Komisyonuna " Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu " dediler.

Sn. Özgür Özel ise mitinglerde "yolsuz, adaletsiz ve darbeci" ilân ettiği bir ittifakın yanına, yani bölücü komisyon masasına CHP’yi oturtarak Atatürk'ün ruhunu muazzep (Acı, sıkıntı, azap çeken kişi) etti.

Bir de gelecek olan Anayasa oylamasına katılırsa Çerçioğlu AK Parti’ye katıldı diye kızmayalım.’’ Uyarısında bulundu.