Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki yerleşim yerleri için büyük bir tehlike oluşturdu. Alevlerin mahalleye yaklaşması üzerine, vatandaşlar camiden yapılan anonslarla uyarıldı.

Yangın kontrolden çıktı

Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde öğleden sonra saat 13.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanlık alandan yayılan alevler, Kestel ilçesine bağlı Seymen Mahallesi sınırına kadar ulaştı. Yangının bu kadar hızlı ilerlemesi, bölgedeki rüzgarın şiddetine bağlandı.

Mahalle sakinlerine acil uyarı

327 nüfuslu Seymen Mahallesi'nde yaşayanlar, yangının kendilerine yaklaşmasıyla büyük bir panik yaşadı. Tehlikenin büyümesi üzerine, mahalle camisinden yapılan anonsla halka yangının sınırlarına dayandığı bilgisi verildi ve gerekli önlemleri almaları istendi. Bu acil durum anonsu, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve havadan müdahale araçları seferber edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan yoğun bir mücadele yürütüyor. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.