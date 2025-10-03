Son Mühür / Yiğit Uzun- Kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 833 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bu kişiler arasında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler de yer aldı.

Rakamlar dikkat çekici: 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 43 kişi ve 5 yılın altında hapis cezası bulunan 211 kişi emniyet güçlerince yakalandı. Bunun yanında ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan ya da adli para cezasını ödemediği için aranan 570 kişi de polis ekiplerinin takibi sonucu ele geçirildi.

Operasyonlarda yalnızca kent merkezinde değil, İzmir’in ilçelerinde de geniş çaplı denetimler yapıldı. Özellikle uzun süredir firari olarak aranan bazı isimlerin yakalanması, emniyetin koordineli çalışmasının bir sonucu olarak değerlendirildi. Polis ekiplerinin haftalık bilançoda ortaya koyduğu rakamlar, İzmir’de suçla mücadelede kararlılığın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, bu tür uygulamaların vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıdığını vurgularken, İzmir Emniyeti’nin önümüzdeki günlerde de kapsamlı operasyonlarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.