Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Konak meclis üyesi ve Grup Başkanvekili İsmail Özen, ilçe belediyesinde bir süredir yaşanan bürokrat değişiklikleri, çöp krizi ve işçilerin maaşlarını eksik ya da zamanında alamama konuları üzerinden Başkan Mutlu’yu eleştirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Özen: Belediye işçileri icralık oldu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve geldiği günden bu yana bürokraside yaptığı değişiklileri, görevden almaları değerlendiren ve hala belediyede bir düzenin sağlanamadığını kaydeden AK Partili İsmail Özen, “Bildiğim kadarıyla Konak Belediyesi’nde 48 tane müdür değişti ve hala bürokraside de değişiklikler sürüyor.

Son olarak Özel Kalem Müdürü Barkın Ulutaş’ta alındı. 48 tane müdür değişti. Hala buna rağmen ne yazık ki belediyede gerekli düzen sağlanamadı aynı şekilde maaşlar yarım yatıyor çoğu belediye işçisi mağdur durumda ve bana ulaşıyorlar elimizden bir şey gelmiyor sadece baskı yapmaya çalışıyoruz ancak ne yazık ki çoğu işçi icralık olmuş durumda bilgileri geliyor.” diye konuştu.

“Kendi lükslerine para buluyorlar”

Ayrıca, Başkan Mutlu’nun bir süre önce değiştirdiği lüks makam aracıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Partili Özen, Konak Belediyesi’nin özel bir şirket olsaydı konkordato ilan edeceğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak, belediyenin bu mali tablosuna rağmen çok ilginçtir araç almaya her daim para bulunuyor ancak belediyede çalışan işçilere para yok. Sokakların durumu ortada çöp sorununun bazı yerlerde halledilip çözülmüş olmasına rağmen hala çöpler var. Hisarönü’nde farelerin gezdiği görüntüyü geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında ben paylaştım.

Öte yandan Konak Belediyesi’nin güncel borcu zaten 2 milyarı geçti ve bu gidişle daha da büyüyecek. Yani şunu söylemek mümkün Konak Belediyesi özel bir şirket olsaydı çoktan iflas bayrağını çekmişti, sonuna kadar direniyor. Ancak işin sıkıntılı tarafı kendi lükslerine hep bir para buluyorlar.”