Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek üretiliyor, ancak bu ekmeklerin üçte birinin israf edildiği ortaya çıktı. Kent genelinde çöplerin ekmekle dolduğunu belirten İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, bu duruma dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir ekmek israfını önleme kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Sırtı, İzmir’de günlük yaklaşık 5 milyon ekmek üretildiğini, bunun üçte birinin israf edildiğini belirtti. “Çöpler hep ekmek kaynıyor. Çöpte et, süt, peynir görmüyoruz çünkü ekmek ucuz. İnsanlar değerini bilmiyor” diyen Sırtı, vatandaşların ihtiyaçlarından fazla ekmek almasının büyük bir israfı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Ekmek israfının en önemli nedenlerinden birinin yanlış saklama alışkanlıkları olduğunu vurgulayan Sırtı, “Ekmek poşette çabuk bozuluyor. Dolapta saklanırsa 5 gün tazeliğini korur. Büyük ekmek alan vatandaşlarımız da ekmeği dondurmalı, her gün yediği kadar ısıtmalı” dedi.

"BAYAT EKMEK KÜLTÜRÜ UNUTULDU"

Sırtı, ayrıca eskiden bayat ekmeklerin değerlendirilmesine yönelik kültürün artık unutulduğunu belirterek, “Eskiden annelerimiz bayat ekmeklerle tatlı yapar, kızartır, hiçbir şekilde ziyan etmezdi. Şimdi o alışkanlıklar kalmadı” ifadelerini kullandı.