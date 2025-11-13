Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programına konuk olan Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Aytekin Keskin ve Bayraklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Adem Aydın Bayraklı ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladılar

Bayraklı'nın Robin Hood'u Kent Konseyi...

Bayraklı Kent Konseyi şimdiye kadar birçok projeye imza attı. Ressamlarla sanatı sokağa taşıyıp, sanat sokağında sanat Bayraklı'da dediler. İhtiyaç sahiplerine burs verdiler. Askıda kitap kampanyası düzenlediler. Dans kursu verip, Keyifli Bayraklı Kent Konseyi Dans Gecesi yaşattılar. Renkli görüntüler ve coşku Bayraklıların hafızasında yer edindi. 140 öğrenciye burs imkanı sağladılar. Öğrenci ile burs vereni bir araya getirdiler.

Giysini paylaş umudunu çoğalt...

Bayraklı'nın 24 mahallesinde belirli tarihlerde ikinci el kıyafetler sunulacak. İsteyen Bayraklılı bu kıyafetleri alabilecek. 13 Kasım Onur Mahallesi, 20 Kasım Osmangazi Mahallesi'nde buluşulacak.

Mahalle Meclisi...

24 Mahallede 750 gönüllü belirlenecek. 18 yaşından küçük çocuklar da meclise üye olabilecek.

Deprem doğal ama yıkım kader değil...

30 Ekim 2020 yılında yaşanan depremde Bayraklı'da birçok bina zarar görmüş ve 117 canı kaybetmiştik. Üzerinden beş yıl geçmesine rağmen binalar yenilenemedi. Yaralar sarılamadı. Hala az hasarlı binalarda oturmak zorunda kalıyorlar. Sındırgı depremleri İzmir'de hissedilirken Bayraklılar depremi yüreklerinde yaşıyor. Bir an önce kentsel dönüşüme geçilmeli ve korku giderilmeli... Binaların yıkımı sırasında da asbest çok önemli... Kanseri soluyoruz... Başkan Keskin Kentsel dönüşüm ve bina tamamlama sigortası hakkında bilgi verdi. 18 Kasım'da yapılacak toplantıya Bayraklılı vatandaşları davet etti.

"30 Ekim 2020'de BAYRAKLI büyük bir yara aldı. Merkezi hükümet tarafından rezerv alandan 5300 konut yaptı. Ancak 79450 hasarlı bina vardı. Sorun çözülmedi yani... Büyükşehir Halk Konut oluşturdu. Tartışmalı şekilde ileriledi. Son iki yıldır 0,69 faizli 2,5 milyon ki 3 milyona çıktı söylenilen dünya bankası kredi var. İstanbul'da uygulan merkezi hükümetin yaptığı yarısı sizden yarısı bizden kampanyası Bayraklı'da da uygulansın istiyoruz. İmza kampanyası başlatacağız. Depremin İstanbullusu, İzmirlisi olmaz. 875 bin hibe, 875 bin kredi, 125 bin taşınma giderleri desteklerini de istiyoruz. Rezerv alandaki boş daireleri de kentsel dönüşüm için kullanılsın istiyoruz. İnşaat devam ederken sembolik bir kira ile oturabilirler. Kentsel dönüşüme giren komşularımızı müteahhitin vicdanına bırakmadan inşaat başladıktan sonra fiyat artışına, inşaatların durması konularında vatandaşı koruyan iki yıldır uygulanan bina tamamlama sigortasını kamuoyu gündemine taşımak istiyoruz. Vatandaşlar kesinlikle şartnamelere bunu koymaları lazım. Yüzde yüz teminat altına alınıyor. Önemli bir çözüm olacak. Salı günü İzmir'de ilk kez bu sigorta ile bir proje başlayacak. Bu çok önemli... "

Ortak akıl ile...

"Kentin tüm paydaşlarının bir araya geldiği ortak akılla bu sorunu çözmemiz lazım. Geleceğimizi doğru çözümlerler planlamalıyız. Deprem siyaset dışı bir olaydır."

Bayraklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Adem Aydın ise sosyal medyada yapacakları çalışmalarla bu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Bayraklı, kitabını yazıyor...

Bayraklı'nın tüm mahallelerinde yaşayan ünlüler, isimlerin nereden geldiği ve tarihsel süreç kitaplaştığını ve çok yakında basılacağının müjdesini verdi.