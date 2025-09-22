TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, sezona fırtına gibi başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, oynadığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.

Son olarak Balıkesirspor’u iç sahada ağırlayan Karşıyaka, rakibini Erhan Öztürk ve Yasin Uzunoğlu’nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, lider Uşakspor’un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Hücum gücü dikkat çekiyor

Karşıyaka, ilk 3 haftada rakip filelere 6 gol göndermeyi başarırken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Maç başına 2 gol ortalaması yakalayan yeşil-kırmızılılar, istikrarlı performansıyla taraftarına umut verdi. Sezon öncesi yapılan transferlerin takıma katkısı da sahaya yansıdı.

Erhan Öztürk ve Yasin Uzunoğlu siftah yaptı

Balıkesirspor karşılaşması, iki futbolcu için ayrı bir önem taşıdı. Takımın yeni isimlerinden Erhan Öztürk ve Yasin Uzunoğlu, Karşıyaka formasıyla ilk gollerini kaydetti. Bu goller, Karşıyaka’ya 3 puanı getiren en kritik anlar oldu.

Zirve mücadelesinde hedef 4’te 4

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden Karşıyaka, gözünü bir sonraki maça dikti.

İzmir temsilcisi, gelecek hafta Alanya 1221 deplasmanında galibiyet arayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, bu mücadeleyi de kazanarak ligde 4’te 4 yapmayı ve zirve iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Deplasmanda da güven veriyor

Karşıyaka, bu sezonki ilk dış saha mücadelesinde Belediye Kütahyaspor’u yenerek taraftarına güven vermişti.

Alanya deplasmanından da 3 puanla dönmek isteyen İzmir ekibi, istikrarlı performansıyla ligde şampiyonluk hedefinin sinyallerini veriyor.