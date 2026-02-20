Son Mühür/ Emine Kulak- 19 Mart 2025’te ‘hukuk darbesine karşı’ İzmir’de düzenlenen eylemlerde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan gençlerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İzmir Adliyesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen ve Yüksel Taşkın saat İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, tutuklu gençlere destek mesajı verilirken, davanın hukuki sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gökçen’den tahliye umudu

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, “Gençlerin yanında olmak için burada toplandık. Bizler de CHP olarak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ve 19 Mart darbe sürecinde sokağa çıkan ve itiraz hakkını kullanan gençlerin slogan nedeniyle önce gözaltına sonra tutukladılar. Arkadaşlar sadece attıkları slogan ve Erdoğan’ı eleştirdikleri için tutuklandılar. Her şeye evet demedikleri için özgürlükleri elinden alındı. Bizleri sürekli mahkeme önünde ve mahkemede siyaset yapmaya itiyorlar. Umuyorum ki bugün 4 genç tahliye olur. 19 Mart sürecinde tutuklanan gençler de baskıya uğrayanlar da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

Taşkın: Cezaevleri yoksullarla dolu

Kısa bir konuşma yapan Yüksel Taşkın, “Bu arkadaşlarımız cezaevinde 15 kişilik yerde 40,45 kişi olarak kalıyor. Cezaevleri yoksullar ile dolu. Bugün Ege Üniversitesi’nin KYK yurdunda öğrencilerin dinlenmesini de ellerinden almayın” dedi.

Adliye önündeki açıklamaların ardından duruşmanın görüleceği salona geçildi. Tutuklu gençler, sloganlar eşliğinde duruşma salonuna geldi.