Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Eczacı Odası’nda 23 yıl aradan sonra başkanlık değişimi yaşandı. Hafta sonu yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu, 69 yıllık Oda’nın yeni başkanı oldu.

İzmir Eczacı Odası’nda hafta sonu gerçekleştirilen seçimler, eczacılık camiasında büyük heyecana sahne oldu. 23 yıldır başkanlık görevini yürüten Ecz. Tuncay Sayılkan’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından dört adayın yarıştığı seçimlerde, İzmir Eczacılar Platformu’nun adayı Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu 650 oy alarak başkan seçildi.

Rekor katılım

3 bin 200 üyesi bulunan İzmir Eczacı Odası’nda yaklaşık 1.850 eczacı oy kullandı. Bu sayı, Oda tarihinin en yüksek katılımı olarak kayıtlara geçti. Seçimde Ecz. Tamer Yeşildere 588, Ecz. Murat Çiftçi 487, Ecz. Hakan Şimşek ise 371 oy aldı.

Genel Kurul’un ilk gününde mevcut yönetimin faaliyet raporları oylanırken, adaylar projelerini üyelerle paylaştı. 23 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüren Ecz. Tuncay Sayılkan, dört listenin ortak kararıyla “Onursal Başkan” ilan edildi.

“Birleştirmeye geldik”

Seçimin ardından konuşan yeni başkan F. Savaş Kılıççıoğlu, odada yeni bir sayfa açıldığını belirtti: “İzmir’deki eczacılar arasında aynı sorunları yaşayan ama birbiriyle konuşmayan gruplar vardı. Bu seçimle bunun sona erdiğini düşünüyorum. Bundan sonra tüm üyelerimizi meslek çatısı altında birleştirmek istiyoruz. Ayrışarak değil, birleşerek güçleneceğiz.”

“Mesleğin itibarını geri getireceğiz”

Yeni dönemde en önemli hedeflerinin mesleğin itibarını yeniden inşa etmek olduğunu vurgulayan Kılıççıoğlu, şunları söyledi: “Eczacılık sadece ilacı raftan vermek değildir; toplum sağlığının temel direklerinden biridir. Yıllardır yaşanan sorunlar mesleğimizin saygınlığını zedeledi. Biz bu itibarı yeniden kazanmak için yola çıktık. Gençlerin enerjisi ile deneyimli meslektaşlarımızın birikimini buluşturacağız. İzmir eczacılığı yeniden Türkiye’ye örnek olacak.”

Yönetim ve delegeler

Seçim sonuçlarına göre Kılıççıoğlu’nun listesi yönetim kuruluna 4, Tamer Yeşildere’nin listesi ise 3 üye soktu. Murat Çiftçi ve Hakan Şimşek’in listelerinden yönetime giren olmadı.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu (Başkan)

Ecz. Vildan Şemet

Ecz. Asım Taş

Ecz. S. Berna Kaymaz

Ecz. Tamer Yeşildere

Ecz. Adem Kaya

Ecz. Belgin Bayer

Büyük Kongre delegeliğinde ise Kılıççıoğlu’nun listesinden 7, Yeşildere’nin listesinden 5 isim yer aldı.