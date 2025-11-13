Son Mühür/ Beste Temel - Deri sektörünün Türkiye’deki en önemli üretim merkezleri arasında yer alan İzmir, sektörün uluslararası buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 8. Deri Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi (Innovative Aspects For Leather Industry – IAFLI), İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Kurumsal destekçileri arasında İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş ile Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği’nin (EGEDERİDER) yer aldığı kongrede; dünyanın farklı ülkelerinden kente gelen iş insanları ve akademisyenler sektörün mevcut durumunu tartıştı, geleceğe yönelik yol haritasını değerlendirdi.

Türk deri sektörünün önündeki fırsat

Kongrenin açılışında konuşan İZBAŞ ve EGEDERİDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eriten, deri sektöründe hammaddeden nihai ürüne uzanan değer zincirinin her halkasında sürdürülebilirlik yaklaşımının artık rekabetin vazgeçilmez unsuru haline geldiğini ifade etti.

Teknoloji, biyoteknoloji ve döngüsel ekonomi başlıklarının sektörü yeniden şekillendirdiğini belirten Eriten, bu dönüşüm adımlarını hızla hayata geçiren firmaların geleceğin kazananları olacağını söyledi.

Eriten, su ve enerji verimliliğinin artırılması, kimyasal kullanımının doğru yönetilmesi, atık ve emisyon azaltımı ile uluslararası sertifikasyon süreçlerine uyumun sağlanması sayesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Amerika için güvenilir ve sürdürülebilir deri tedarikçisi olma fırsatına sahip olduğunu vurguladı.

Deri mühendislerinin sektörde kariyer yapması

Türk deri sektörünün dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldığını hatırlatan Mehmet Eriten, kaliteli üretim kapasitesi sayesinde özellikle Avrupa pazarında önemli bir konuma sahip olunduğunu söyledi.

Üniversite–sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi, Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve uluslararası standartlara uyumun hızlandırılmasının sektörü küresel rekabette ileri taşıyacağını belirten Eriten, İzmir ve İzmir Serbest Bölgesi’nin 40 yılı aşkın süredir çevreye ve insana duyarlı üretimin öncü merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Sektörün en kritik sorunlarından birinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirten Eriten, Deri Mühendisliği mezunlarının sektörden uzaklaşmasının ciddi bir kayıp yarattığını söyledi. Gençlerin bu alanda kariyer yapmasını teşvik etmenin ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Türk deri sektörünün sorun başlıkları

Konuşmasında sektörün karşılaştığı zorluklara da değinen Mehmet Eriten; tarım ve hayvancılık politikalarındaki yanlışlar, döviz kurlarındaki baskı, yükselen maliyetler ve suni malzemelerin yaygınlaşmasının sektör üzerinde olumsuz etki yarattığını anlattı.

Tüketicilerin artık yalnızca ürünü değil, ürünün hikâyesini ve üretim sürecindeki etik değerleri de satın aldığını vurgulayan Eriten, çevresel duyarlılık, izlenebilirlik ve sosyal uygunluğun ürün kalitesi kadar önemli hale geldiğini ifade etti.

Teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahri Başaran, kongreye sponsorluk desteği veren EGEDERİDER adına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eriten’e teşekkür plaketi sundu.