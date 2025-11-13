Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde İzmir dahil 23 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ve son 10 gündür devam eden "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik operasyonların detaylarını paylaştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerinin de etkin rol oynadığı operasyonlarda, 14 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen toplam 64 şüpheli yakalandı.

Operasyonun merkezi ve kapsamı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki dolandırıcılık şebekelerini hedef aldı. Operasyonun yapıldığı iller arasında İzmir'in yanı sıra Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat da bulunuyor.

Şebekenin suç yöntemleri ve finansal boyutu

Yakalanan şüphelilerin iki temel yöntemle vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. İlk yöntemde şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp güven sağlayarak dolandırıcılık yaparken; ikinci yöntemde ise sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlardan para topladılar. Bu şahısların banka hesaplarında gerçekleştirilen incelemelerde, akıl almaz bir rakam olan 1 Milyar 815 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

Adli süreç ve hukuki sonuçlar

Gözaltına alınan 64 şüpheli hakkında Savcılıklarca derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan adli işlemler sonucunda, şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 39 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet güçlerinin bu kararlı mücadelesinin suç şebekelerine karşı aralıksız devam edeceği belirtildi.