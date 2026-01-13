Darıca’daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı ve İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

İleri yaşına bağlı sağlık sorunları bulunan Juliet için bakım, beslenme ve yaşam koşullarına yönelik özel bir program uygulandı. Yetkililer, tüm imkânların seferber edilmesine rağmen Juliet’in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Solunum sıkıntısı sonrası müdahale edildi

İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerinden yapılan açıklamada, ocak ayı başında Juliet’te solunum sıkıntısı fark edilmesi üzerine veteriner hekimlerin derhal müdahalede bulunduğu belirtildi. Oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedavilerin hızla başlatıldığı aktarıldı.

Ancak Juliet’in ileri yaşı ve altta yatan, uzun süredir sessiz seyreden hastalığın ağırlaşması nedeniyle kurtarılamadığı ifade edildi.

Nekropsi: Uzun süreli hastalık süreci

Juliet’in ölümünün ardından yapılan nekropside, kaybın ani gelişen bir durumdan değil, uzun süredir devam eden hastalık sürecinin ilerlemesinden kaynaklandığı tespit edildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, “Deneyimli kadromuzla bakımını üstlendiğimiz Juliet ile daha uzun süre birlikte olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa’da doğdu, yaşamının büyük bölümünü Türkiye’de geçirdi

Fransa’da doğan Juliet, yaşamının büyük bölümünü Türkiye’de geçirdi. Doğal yaşamda ortalama 12–15 yıl yaşayan jaguarlar; yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ormansızlaşma, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle sayıları giderek azalan ve korunması gereken türler arasında yer alıyor.